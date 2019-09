Navarone: 'Spelen in het Goffertpark was hoogtepunt van dit seizoen'

Zo speelde de Nijmeegse rockband het afgelopen seizoen op maar liefst 32 festivals en traden ze dit voorjaar twee keer op in de Ziggo Dome. Maar het hoogtepunt voor de rockers is toch nog steeds dat ze deze zomer voor 40.000 man (!) speelden in 'hun eigen' Nijmeegse Goffertpark.

Dat concert op 13 juni in het voorprogramma van Bon Jovi maakte vooral voor zanger Merijn van Haren de cirkel rond.

Bekijk de volledige documentaire (tekst gaat verder onder de video):

Optreden op zelfde podium als jeugdheld

Als 3-jarig jongetje zat Van Haren op de schommel al liedjes te zingen van zijn held Jon Bon Jovi. Toen hij vijf was zeurde hij al bij zijn ouders om naar een concert van Bon Jovi te mogen, maar ze vonden hem te jong. Maar de kleine Merijn gaf niet op en toen Bon Jovi drie jaar later naar het Goffertpark kwam, mocht hij toch met zijn vader mee.

Tekst gaat verder onder de foto.

Zanger Merijn van Haren als klein jongetje op de schommel

'Heilige grond'

Het vuurtje dat toen werd aangewakkerd zou nooit meer doven. De documentaire Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith toont hoe een band van vrienden is uitgegroeid tot een geoliede rockmachine die tweede werd bij The Voice of Holland 2018 en dankzij coach Anouk twee keer in de Ziggo Dome mocht spelen.

En dus dat optreden in de Nijmeegse Goffert, volgens gitarist Kees Lewiszong 'heilige grond' en volgens zanger Merijn van Haren 'de mooiste plek om te spelen.'

Gitarist Kees Lewiszong voor een vol Goffertpark

Barry Hay verzon de naam

Barry vertelt hoe hij de naam Navarone verzon

De documentaire laat ook het begin zien van de band die zijn naam kreeg dankzij rocklegende Barry Hay van Golden Earring en hoe moeilijk het zelfs voor een band van dit niveau is om voet aan de grond te krijgen in radioland.

En of een ontmoeting met jeugdidool Jon Bon Jovi erin zit voor zanger Merijn van Haren? Je ziet het in de documentaire Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith.

Navarone voor een volgepakt Goffertpark