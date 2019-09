Ronald van Boer zoekt Vrouw zwijgt, maar zijn buren zijn dolenthousiast

Ronald staat ons maar heel even te woord op zijn boerderij met tweehonderd koeien, in de gemeente Voorst op de Veluwe. 'Ik mag hier niets over zeggen. Ik heb een contract met de KRO en daar wil ik me graag aan houden. Hier blijft het ook bij.'

Vrolijkheid

De boer houdt zich aan het zwijgcontract, maar bij de camping om de hoek gaat het maar over één ding. 'Ja, Ronald!', reageert eigenaar Linda van Voorst enthousiast. 'We hebben gisteren naar Boer Zoekt Vrouw gekeken, daar kwam hij in beeld. Hij woont naast ons, dus dat is hartstikke leuk.' Ze ziet de boer niet zo vaak. 'Maar de vrolijkheid als je hem tegenkomt, hij moet altijd wel lachen.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De campingeigenaar en haar gasten hadden niets gemerkt van de opnames. 'We kwamen gisteravond plotsklaps tot de ontdekking', zegt iemand. 'Het was een hele verrassing om hem zo te zien. Ik zie hem regelmatig hier vanwege de koeien, nog net niet door de tent heen.'

'De liefde gun je iedereen'

De campinggast hoopt dat de boer 'een hele leuke, passende vrouw' vindt. 'Die zowel past in het boerderijgebeuren, als ook bij hem.'

Van Voorst hoopt in eerste instantie dat hij doorgaat. Het aantal brieven dat Ronald ontvangt, bepaalt namelijk of hij in het tv-programma blijft. 'De campinggasten zullen nu wel deze kant op komen, want ze kunnen de hele dagen naar boer Ronald kijken', zegt ze. 'En liefde gun je iedereen.'

Zie ook: Ronald hunkert naar liefde in Boer Zoekt Vrouw