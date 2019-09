1700 kilometer fietsen in het spoor van de vrijheid

De fietsers die in het spoor van de vrijheid van de D-Day-stranden van Normandië naar Wageningen rijden zijn bijna halfweg. Op 23 augustus vertrokken ze uit het Franse Marigny en op 30 september komen ze 1700 kilometer verder aan in Wageningen.

De fietstocht is georganiseerd door vrijwilligers van Europafietsers en de stad Wageningen. Van de gemeente Wageningen hebben ze tulpenbollen gekregen die ze aanbieden in de verschillende plaatsen die ze aandoen.

'We bieden ze aan aan de burgemeester en willen daarmee aandacht vragen voor de burgerslachtoffers van de oorlog', legt organisator én medefietser Roeland Janssen uit. 'In iedere plaats zijn wel burgerslachtoffers gevallen. Soms misschien maar een paar, maar we willen dat er ook aandacht is voor hen. We vragen de burgemeester dan ook om de tulpen te planten bij een monument voor burgerslachtoffers.'

Voie de la Liberté

Het eerste deel van de fietstocht is de bevrijdingsroute die de troepen van de Amerikaanse generaal Patton volgden van het strand in Normandië naar Bastogne in de Ardennen. Die route, de Voie de la Liberté, bestaat al sinds 1947. 'Maar die was natuurlijk in de loop van de jaren niet bruikbaar meer voor fietsers', zegt Janssen. 'Kleine weggetjes zijn grote wegen geworden; zelfs snelwegen - daar moet je als fietser niet meer komen. Dus wij hebben vijf jaar geleden een route gemaakt die je kunt fietsen: de VéloPalise.'

En daar fietsen ze nu een stuk achteraan: van Bastogne naar Wageningen, Stad der Bevrijding. De groep van nu nog 12 fietsers is maandagavond aangekomen in Fontainebleau - onder Parijs. Onderweg hebben ze wel wat pech gehad. Een van de fietsers kwam ten val toen ze schrok van een auto. Ze moest naar het ziekenhuis en daar werd haar op het hart gedrukt om terug naar huis te gaan. 'Ze zit nu weer thuis in Wijchen met haar arm in het gips. Ontzettend jammer, maar gelukkig is er niks ergers gebeurd.'

Versterking

En bij een ander ongelukje raakte een fiets zwaar beschadigd. 'De fietser kwam met de schrik vrij, zegt Janssen. 'En de fiets kon door de fietsenmaker gerepareerd worden.' In Bastogne krijgen de fietsers voor het laatste stuk versterking. Janssen: 'Niet iedereen kon zich een hele maand vrijmaken dus er zijn er nog een aantal die in Bastogne voor het laatste stuk aansluiten.'

Op vrijdag 20 september ontvangt burgemeester Van Rumund de fietsers in Wageningen.