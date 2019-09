Grote storing bij Gelre ziekenhuizen, operaties afgezegd

Het computersysteem van Gelre ziekenhuizen ligt plat. De storing zorgt ervoor dat operaties moeten worden verzet en bloedprikkers niet direct geholpen kunnen worden. Het gaat om de vestigingen in Apeldoorn en Zutphen.

De computerstoring begon maandag in de loop van de middag. Vanwege de problemen konden spoedpatiënten vanmiddag niet in de ziekenhuizen terecht. Ze zijn elders geholpen. De spoedoperaties gaan nu wel weer door in beide vestigingen.

Gegevens van patiënten

De computerproblemen zorgen ervoor dat gegevens van patiënten niet kunnen worden ingezien. Ook kunnen de digitale dossiers van de patiënten niet worden geüpdatet.

Het is niet bekend hoeveel patiënten door de storing gedupeerd zijn.

Het is ook niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat het probleem vermoedelijk in de loop van de avond is opgelost.

'We denken morgen weer iedereen te kunnen helpen', zegt de woordvoerder. 'Als de afspraak niet doorgaat, worden mensen gebeld.' De laatste keer dat zo'n storing bij Gelre ziekenhuizen voorkwam was in 2017.

Carla Icking van Gelre Ziekenhuizen vertelt wat er precies aan de hand is: