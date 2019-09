Man moet cel in voor bedreigen moeder en diefstallen in Ede en Zevenaar

Een 21-jarige Eindhovenaar moet de cel in voor bedreiging van zijn moeder, een sluwe inbraak in Ede en een gewelddadige diefstal in Zevenaar. De rechter legde hem maandag een gevangenisstraf van 352 dagen op, waarvan 300 dagen voorwaardelijk. Ook krijgt hij de hoogst mogelijke taakstraf van 240 uur.

Foto vuurwapen

De Eindhovenaar dreigde zijn moeder in 2017 meerdere malen iets aan te doen. Hij stuurde haar bijvoorbeeld een foto van een vuurwapen en liet via de telefoon weten dat hij haar in haar nek zou steken.

De 21-jarige man probeerde zijn moeder ook te bezeren door een aansteker richting haar te gooien. Maar hij gooide mis. De aansteker raakte de televisie die in de buurt stond, die was kapot.

Het bleef niet bij die bedreiging. In december 2017 volgde er een sluwe woninginbraak in Ede en weer later beroofde hij met veel geweld een Zevenaar.

De woninginbraak deed de Eindhovenaar met een ander. De twee kwamen binnen met de sleutel die ze van de ex-vriendin van de bewoner gekregen hadden. Ze namen onder andere een Playstation 4, contant geld en kledingstukken mee.

300 euro afpakken

Op 3 maart 2018 sloeg de man toe in Zevenaar. Hij reed met drie vrienden rond in een auto. Ze waren op zoek naar geld en kregen een tip dat een 20-jarige man uit Zevenaar 300 euro op zak had. Dat wilden ze van hem afpakken. Ze werden geïnformeerd over de route van het slachtoffer en verkenden die.

Twee van de drie mannen stapten uit de auto en sloegen het slachtoffer in zijn gezicht. Ze wilden zijn portemonnee. Toen ze die te pakken hadden, wilde de 21-jarige Eindhovenaar ook de jas van het slachtoffer hebben. Hij sloeg de Zevenaar nogmaals in zijn gezicht en pakte daarna zijn jas af. Vervolgens rende hij terug naar de auto en reden ze weg.

Toch geen lange gevangenisstraf

De man zou na de overval 'tot inkeer' zijn gekomen. Daarom vond de rechtbank een lange gevangenisstraf niet passend. 'De man heeft al een positieve lijn ingezet en de rechtbank wil dit niet doorbreken met een gevangenisstraf', aldus de rechtbank. Hij is sinds december 2018 op vrije voeten en wordt begeleid door instanties.

Opmerkelijk is dat de man het contact met zijn moeder niet hoeft te verbreken. De rechtbank legt hem namelijk geen contactverbod op. 'De moeder neemt steeds contact met de man op, waardoor een contactverbod moeilijk uitvoerbaar is', zegt de rechtbank. 'Daarnaast heeft de man duidelijk gemaakt geen enkel contact met zijn moeder te willen.'