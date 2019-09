Dit zijn de aantrekkelijkste Gelderse gemeenten

door Bastiaan van Blokland en Harry Hekkert

De kleinste gemeente van de provincie, Rozendaal, heeft de naam. Maar Hattem heeft de meeste punten. Tenminste in de vergelijking van Omroep Gelderland van de 'meest aantrekkelijk gemeente van Gelderland'.

Hattem is niet toevallig een mix van een welvarende Hanzestad, met rondom platteland, gelegen aan de IJssel, grenzend aan de Veluwe en dichtbij een grotere stad (Zwolle) met nog veel meer voorzieningen. Beter dan Hattem wordt het niet.

'Waar woon je fijn?'

De vraag waar je 'het best kunt wonen' stelt iedereen zich weleens. Soms is het antwoord simpel: dicht bij familie en vrienden. Maar vaak spelen ook andere factoren een rol. Onderzoekers in Nederland en ver daarbuiten hebben zich eerder al gebogen over de vraag waar het fijn wonen is.

Infrastructuur, water en natuur: het werd allemaal meegewogen in dit onderzoek. Tekst gaat verder onder de foto:

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een Leefbaarometer, waar woonfactoren van gemeenten worden vergeleken. Opinieblad Elsevier vergelijkt jaarlijks de Nederlandse gemeenten, The Economist zoekt wereldwijd naar de meest leefbare stad.

Wegen en nuanceren

In al die onderzoeken spelen ongeveer dezelfde factoren een rol; woningen, voorzieningen, veiligheid, de directe omgeving en de samenstelling van de bevolking. Omroep Gelderland hield de Gelderse gemeenten langs de meetlat. Dat gebeurde op basis van de meeste recente data en statistieken in vijftig verschillende factoren.

De cijfers van de gemeenten zijn gekoppeld aan het gemiddelde in Nederland en gewogen, waardoor een genuanceerd beeld ontstaat. Geld speelt in dit onderzoek ook een kleine rol; woongenot is bijvoorbeeld ook gekoppeld aan hoge of lage woonlasten.

Hattem de beste

In Gelderland is het overal prima wonen, alle gemeenten doorstaan de vergelijking met de rest van Nederland. Hattem is gemiddeld heel goed, zonder echt ergens in uit te blinken.

Tekst loopt door onder de foto:

Of het moet op het gebied van veiligheid zijn. Samen met Aalten, Bronckhorst., Voorst en Oldebroek loop je er het minst kans slachtoffer te worden van een misdrijf of van een verkeersongeval.

Arnhem de onveiligste

In de gemeente Arnhem is de veiligheid ver ondermaats, zelfs landelijk schaart de gemeente zich in de top van onveiligste gemeenten. Onveilig is het niet in Westervoort, al kende de gemeente in 2018 twee overvallen. Dat is veel voor een kleinere gemeente, terwijl ruim twintig gemeenten – vooral op het platteland – vorig jaar geen enkele overval noteerden.

Westervoort doet het wat minder in de vergelijking op de onderwerpen woningen en voorzieningen, daardoor blijft het in de vergelijking van 51 aantrekkelijkste gemeenten van Gelderland bungelen op de 51ste plek.

Waar zit je groen?

Apeldoorn heeft van de vier grotere steden het meest groen. Nijmegen heeft het op het gebied van voorzieningen (zorg, onderwijs, banen, winkels, cultuur, sport, bereikbaarheid) het best voor elkaar in heel Gelderland. Wil je werken in je eigen gemeente dan bieden Arnhem en Barneveld de meeste kans op succes; het zijn de gemeenten met de meeste banen per inwoner.

Tekst gaat verder onder de foto:

In Rozendaal: dik 95 jaar

Rozendaal telde in 2018 met 95,5 jaar veruit de hoogst levensverwachting, volgens de statistieken van het CBS. Wageningen is de enige Gelderse gemeente waar inwoners gemiddeld voor hun 80ste verjaardag overlijden; 79,9 jaar.

Het is onduidelijk waardoor de levensverwachting in studentenstad Wageningen zo laag is. Waarom Rozendaal het zo goed doet, is dan wel duidelijk. In 2018 stierven er in deze kleinste gemeente van de provincie maar 18 inwoners. Volgens het CBS is dat aantal te gering om een betrouwbaar beeld over levensverwachting te geven.

Welke factoren zijn vergeleken?

In de vergelijking zijn vijftig factoren vergeleken, samengevat in vijf onderwerpen. Het gemiddelde van Nederland is het referentiepunt. De gegevens komen van openbare data en statistieken, zoals via CBS en overheid.

Veiligheid: onder andere aantal misdrijven, inbraken, vandalisme, verkeersslachtoffers.

Voorzieningen: o.a.a afstand tot ziekenhuis en huisarts, afstand brandweerpost, aantal scholen, werkgelegenheid, winkels, cultuur, bereikbaarheid.

Woningen: o.a. woonlasten, aantal Rijksmonumenten, percentage nieuwe woningen, percentage huurwoningen.

Omgeving: o.a. percentage bos en natuur, open water, luchtkwaliteit.

Bevolking: o.a. aandeel inwoners tot 20 jaar, levensverwachting, huishoudens onder sociaal minimum.



