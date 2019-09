Canadese onderscheiding voor Faces to Graves-voorzitter Alice van Bekkum

Payette, plaatsvervanger van het formele staatshoofd van Canada, de Engelse koningin Elisabeth, was in Zeeland om samen met koning Willem-Alexander, koningin Maxima en andere hoogwaardigheidsbekleders tijdens de plechtigheden de vlootschouw af te nemen. De Faces to Graves-voorzitter zet zich al jaren in om alle Canadese gesneuvelden op de militaire begraafplaats in Groesbeek een gezicht te geven. Op de begraafplaats liggen 2.610 oorlogsgraven van soldaten uit het Gemenebest. Daarvan hebben nu al honderden mannen dankzij de vrijwilligers van de stichting een gezicht met een verhaal gekregen.

'Virtual memorial'

Van Bekkum krijgt de onderscheiding omdat ze leiding geeft aan 'an organization that collects information on fallen Canadian soldiers involved in the 1945 liberation of the Netherlands. Pursuing a mission to create a virtual memorial to Canada's fallen in the Netherlands, she has helped gather

the photos and life stories of more than 2000 Canadians buried at the Groesbeek War Cemetery'. (Een missie om een virtuele gedenkplaats voor in Nederland omgekomen Canadezen te realiseren door het verzamelen van hun foto's en levensverhalen.)

Medaille maar zelden aan niet-Canadezen uitgereikt

Alice van Bekkum werd onderscheiden met de ‘Sovereign’s Medal for Volunteers’ uit Canada. Deze medaille wordt maar heel zelden uitgereikt aan niet-Canadezen. Van Bekkum was één van de drie personen die de medaille ontving. De uitreiking vond plaats aan boord van HMCS St. John’s in de haven van Vlissingen. Het Canadese fregat met de drie gedecoreerden en hun familie aan boord voer na de plechtigheid door naar Terneuzen. Daar werd in aanwezigheid van onder meer de koning en koningin, het Belgische koningspaar, minister-president Mark Rutte en enkele veteranen de Slag om de Schelde herdacht.

Gouverneur-generaal Payette (li) en Alice van Bekkum - Foto Faces to Graves