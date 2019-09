Raadslid Elfrink lijnrecht tegenover Stichting Onderdak: 'Ik mag geen zorgcowboys meer zeggen'

Het Arnhemse raadslid Gerrie Elfrink is in een fel conflict geraakt met de Stichting Onderdak. Die organisatie dreigt nu zelfs met juridische stappen tegen de SP-politicus.

Elfrink deed onderzoek naar Onderdak, een stichting die ondersteunende begeleiding biedt aan mensen die sociaal-maatschappelijk ernstig in de knel zitten. Het streven is om de cliënten zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de maatschappij. Daarbij worden ze ook in woningen geplaatst die onder de stichting vallen.

Aanleiding voor het onderzoek waren klachten van wijkagenten, buren en van cliënten die meldden dat ze niet de zorg kregen waarvoor de gemeente Arnhem betaalt. 'Ik heb inspectie-rapporten opgevraagd en daaruit bleek ook dat de Stichting Onderdak aan alle kanten steken laat vallen', constateerde Elfrink. 'Het lijkt een bedrijf te zijn dat vooral bezig is met het verdienen van geld en niet met de zorg voor mensen.'

Cliëntenstop

'Inmiddels is het balletje gaan rollen en heeft de landelijke inspectie onderzoek gedaan. Dat is voor de gemeente aanleiding geweest om niemand meer naar de Stichting Onderdak te sturen. Een cliëntenstop. Ik ga aan het college van B en W vragen om een plan, waardoor je die mensen weg kunt halen onder de hoede van de Stichting Onderdak.'





100.000 euro boete

De Stichting Onderdak reageerde fel op het onderzoek van het raadslid. 'Ik kreeg een brief van hun advocaat dat als ik nog een keer wat negatiefs over ze zeg of ze zorgcowboys noem, dan 100.000 euro boete zou moeten betalen. Ik ken dat bedrag niet. Andere juristen hebben me al laten weten dat dit helemaal nergens op slaat. Dit is waarschijnlijk een poging om mij aan het schrikken te maken om te zorgen dat ik mijn mond houd. Ik vind dit niet normaal. Ik ben al twintig jaar actief in de politiek en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik doe gewoon mijn werk als politicus.'

De Stichting Onderdak was niet bereikbaar voor commentaar.