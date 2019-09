Ouders ruziën bij school: 'Met verkeersregelaars heb ik niks te schaften'

Van Amerongen moest voor een veilige situatie zorgen, terwijl er lokalen worden bijgebouwd bij MFC De Salamander in de wijk Schuytgraaf. Een deel van de afzet- en ophaalplek bij het pand is tijdelijk door de aannemer in gebruik, waardoor er minder parkeerruimte is.

'Zeer ongepast gedrag'

Het bedrijf heeft de opdracht na afgelopen vrijdag na het zoveelste incident weer teruggeven, zegt adviseur tijdelijke verkeersmaatregelen Stefan Meesters. 'Een ouder parkeerde de auto pontificaal voor de slagboom en zei tegen de verkeershandhaver dat hij daar toch niks tegen mocht doen.'

Voor Van Amerongen was dat incident de druppel. Eerder in de week was er al sprake van 'heftige discussies' en 'zeer ongepast gedrag' van ouders, vertelt Meesters. 'Dat zijn met name woordenwisselingen met opmerkingen als met verkeersregelaars heb ik niks te schaften. In één geval was er sprake van dreigende taal richting de verkeersregelaar en moest een docent ertussen komen.'

Ondankbaar beroep

De gemeente Arnhem, die de verkeersregelaars inhuurde, bevestigt dat verkeersregelaars verbaal werden bedreigd. Er is geprobeerd om met hulp van de politie en handhavers van de gemeente tot een oplossing te komen. Zolang die aanwezig waren, gedroegen de ouders zich volgens Meesters netjes. Maar de discussies keerden terug, als de politie en handhavers weggingen. 'We hebben besloten het project niet door te zetten, om te voorkomen dat de situatie escaleert.'

Verkeersregelaars hebben volgens Meesters een ondankbaar beroep, omdat ze vooral moeten vertellen wat iemand niet mag. 'Maar wij staan er voor de veiligheid van de kinderen. Als de ouders van deze kinderen dan zulk gedrag vertonen, is dat heel spijtig.' Er werden volgens hem auto's geparkeerd, waar dat ook voor de verbouwing al niet mocht. 'Als je iemand daar al niet op kunt aanspreken, dan is het einde zoek.'

Oproep vanuit de school

MFC De Salamander biedt onder meer plek aan basisscholen De Schatgraaf en de Arabesk. De directies van deze scholen vroegen ouders na een paar dagen om de aanwijzingen van de verkeersregelaar op te volgen, maar dat bleek tevergeefs.

Van Amerongen zou deze week nog in de ochtenden het verkeer bij de brede school regelen. Hoe de situatie wordt opgelost, is nog onduidelijk. De gemeente zegt daarover met scholen in overleg te zijn. 'Het is zo vers, dat er nog geen oplossing is.'