Bevrijdingsconcert Nijmegen

Datum: 19 september 2019

Tijd: 20.15 uur

Locatie: Concertgebouw de Vereeniging, Keizer Karelplein 2D, Nijmegen

Informatie:

Op 19 september 2019 organiseert het Nijmeegse 4 en 5 mei Comité in samenwerking met het Symfonieorkest Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging een bevrijdingsconcert. Het concert is gratis toegankelijk. Reserveren kan via de website van de Vereeniging.



De bevrijding van Nijmegen was een vreugdevol moment in een jaar waarin Nijmegen zwaar werd geraakt door oorlogsgeweld. Op 22 februari 1944 trof een geallieerd bombardement de stad. Ook bij de bevrijding zelf werd vanaf 17 september hevig gevochten, met grote schade en vele slachtoffers als gevolg. Drie dagen later slaagden laagden Amerikaanse, Engelse en Canadese troepen erin de controle te krijgen over de Waalbruggen en gaven de Duitse eenheden zich over. Na de bevrijding was Nijmegen tot in februari 1945 een frontstad. Al die tijd verkeerde Nijmegen in een oorlogssituatie, met voortdurende granaatinslagen. Meer dan 1000 burgerdoden vielen er in deze periode en opnieuw werd grote schade aangericht. Nijmegen was wel bevrijd, maar vrede was het niet.



Het bevrijdingsconcert probeert zo goed mogelijk bij die bijzondere situatie aan te sluiten: grote vreugde om de bevrijding, maar ook verlangen naar vrede en herdenking van de doden hebben hun plek in het programma gekregen. Het centrale werk in het concert is Dona Nobis Pacem, van Ralph Vaughn Williams, voor koor, orkest en vocale solisten. Na een toespraak van burgemeester Bruls, wordt het concert vervolgd met werken van Leonard Bernstein en George Gershwin.