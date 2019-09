Gemeente Wageningen legt zich niet neer bij stikstof-uitspraak Future Center

'Het stadion op de Wagenings berg heeft voor Wageningen een belangrijke cultuur-historische waarde', vertelt Lindsay Hooyer, woordvoerder van de gemeente. 'We zijn ons aan het oriënteren op de mogelijkheden het stadion toch te behouden.'

De gemeente gaat binnen een paar weken in gesprek met de initiatiefnemers en bezwaarmakers van de plannen.

Toekomst van het stadion onzeker

Sinds FC Wageningen in 1992 failliet ging, werd gesproken over de invulling van het stadion. Het bestemmingsplan voor Future Center werd in 2016 door de gemeenteraad van Wageningen vastgesteld. Even leek er een oplossing, maar de plannen vielen na de stikstofuitspraak in diggelen. Op basis van het nieuwe beleid voldoet vergunning voor het Future Centre namelijk niet meer aan Europese richtlijnen.

'We vinden het jammer dat we worden teruggezet in een proces dat bedoeld was om het stadion voor een deel te behouden. We proberen daar wel zo snel mogelijk duidelijkheid over de krijgen', aldus de woordvoerder.

