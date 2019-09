Grondaffaire Barneveld: 'Getuigenverhoren noodzakelijk want er zijn nog te veel vragen'

Mogen de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld en afvalverwerker Vink onder ede worden gehoord in de grondaffaire Barneveld? Over die vraag heeft de rechtbank in Arnhem zich maandag gebogen op verzoek van de Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond. De stichting wil kijken of de gemeente, provincie en Vink aansprakelijk kunnen worden gesteld voor imagoschade en eventuele waardedaling van huizen.

De stichting, die bewoners van huizen vertegenwoordigt die mogelijk op vervuilde grond van afvalverwerker Vink zijn gebouwd, wil met de getuigenverhoren onderzoeken of ze een rechtszaak kan starten.

'Dit is eigenlijk een soort voorportaal. Je vraagt aan de rechter of je een aantal getuigen kunt horen, want er zijn nog heel veel vragen onbeantwoord en je wil kunnen beoordelen of je straks echt een procedure kan beginnen', aldus Pieter Huitema, advocaat van de stichting.

De toepassing van mogelijk vervuilde grond van Vink kwam vorig jaar november aan het licht. Eerst beperkte de toepassing zich tot Barneveld, maar later bleken delen van de omstreden partij grond op diverse plaatsen in Gelderland en daarbuiten te zijn gebruikt. Daarna zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd naar het toegepaste zand met ook verschillende uitkomsten. Ook het Openbaar Ministerie is inmiddels een onderzoek gestart.

'Er is al voldoende informatie beschikbaar'

Volgens afval verwerker Vink is er geen reden om getuigen te horen. 'Wij denken dat er voldoende informatie beschikbaar is om te kunnen beoordelen of er schade is voor de bewoners. Naar onze mening is er geen schade voor de bewoners omdat op diverse manieren aangetoond is dat het zand dat toegepast is veilig en schoon is, ook over de verontreiniging met styreen, dat is een laboratoriumfout geweest', zegt Jaap Kevelam directiesecretaris van Vink Holding.

Volgens Kevelam kosten de mogelijke getuigenverhoren geld en tijd en leveren ze weer een hoop commotie op. 'Maar we hebben niets te verbergen, we zijn ook wel bereid om onder Ede te verklaren wat wij tot nu toe verklaard hebben, dat is het probleem niet. Het dient alleen geen doel dus dan wil je daar ook geen geld en geen tijd aan besteden.'

17 getuigen

De gemeente Barneveld is niet tegen de getuigenverhoren, maar vindt dat de stichting geen belanghebbende is in deze zaak. De provincie vraagt zich af op welke concrete feiten en rechten het verzoek om getuigen te horen is gebaseerd. Daarnaast vindt de provincie het niet nuttig alle getuigen die op de lijst van advocaat Huitema staan onder ede te horen.

Advocaat Huitema wil in totaal 17 getuigen horen, waaronder het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld, voormalig verantwoordelijk gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland en de directie van Vink. Ook wil hij een aantal milieudeskundigen oproepen.

De rechter maakt over vier weken bekend wat zijn beslissing is.

Zie ook: