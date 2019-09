Familieconcert 'Achter de pijpen van het orgel' vertelt een onderduikverhaal uit de Tweede Wereldoorlog’’

In de Tweede Wereldoorlog zochten Joden overal onderduikadressen. In dit verhaal duikt een Joods gezin uit Nijmegen onder in een klein zolderkamertje achter de pijpen van het grote orgel van de Stevenskerk. Onderduiken voor de Duitsers was riskant, er was altijd het risico dat je ontdekt werd.

In deze familievoorstelling vertellen en spelen Jacques de Vroomen en Jos Blom het spannende verhaal van deze Joodse familie die in de Stevenskerk een onderduikplek heeft gevonden. Maar zij zijn allesbehalve de enige spelers in de voorstelling: het beroemde orgel, bepeeld door Joost Langeveld, heeft het hoogste woord.

En wat doen die Karel de Kerkrat en die duif Freule Stoetewael in het verhaal?

Dit concert sluit aan bij de feestelijke herdenking van de 75-jarige bevrijding van de stad Nijmegen in de maand september 2019.



Locatie: Stevenskerk Nijmegen

Datum: 2019-09-22

Begintijd: 15.00 uur

Eindtijd: 16.00 uur

Organisatie Nijmeegse Orgelkring