Gratis trouwen? In Duiven en Westervoort moet je tóch betalen

In de gemeenten Duiven en Westervoort gaat het wettelijk verplichte 'gratis' trouwen toch met kosten gepaard. Duiven rekent 97,65 euro administratiekosten, terwijl het in Westervoort minimaal 78,10 euro kost om in het huwelijk te treden.

Het zijn twee van de zeker vijf gemeenten in Nederland waar helemaal gratis trouwen niet bestaat, concludeert website ThePerfectWedding.nl na onderzoek. Ook in Bergen op Zoom, Halderberge en Gorinchem worden er leges of andere kosten gerekend, terwijl dat niet mag.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de kosteloze huwelijksvoltrekking in ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland alleen voor de eigen inwoners geldt. Dat is in twintig Gelderse gemeenten het geval, waaronder Duiven en Westervoort. Ook gemeenten als Nijmegen, Wageningen en Culemborg leggen die beperking op.

Lang wachten

De gemiddelde wachttijd voor een gratis huwelijksvoltrekking in de Nederlandse gemeenten is 79 dagen. In onze provincie moet je het langst wachten in Ede. Daar duurt het 239 dagen voor je aan de beurt bent. Nijmegen en Doetinchem volgen met respectievelijk 231 en 219 dagen.