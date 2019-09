Brede steun voor lijmpoging Arnhemse coalitie: 'Werk maken van betere samenwerking'

door Huibert Veth

Vanaf het moment dat GroenLinks en PvdA de samenwerking verbraken hebben VVD en D66 steeds aangegeven dat lijmen hun sterke voorkeur heeft. D66-fractievoorzitter Sabine Andeweg noemt het dan ook een 'verstandig' advies waar zij zich 'uiteraard voor zal inzetten'.

'Logisch advies'

Fractievoorzitter Leendert Combee (VVD) vindt het een 'logisch' advies. 'Juist ten aanzien van de bestuurscultuur is het een goed signaal als partijen er samen weer uitkomen. Ook al lijkt het gras voor sommige partijen aan de overkant groener', zegt hij met een knipoog naar zijn linkse samenwerkingspartners.

Verslaggever Huibert Veth over het mogelijke herstel van de Arnhemse coalitiebreuk:

De verkenners geven aan dat de inhoudelijke verschillen, die met name op de zorgtekorten zijn ontstaan, niet het struikelblok zijn en dat deze 'relatief makkelijk lijken op te lossen'. Toch blijven PvdA en GroenLinks erop hameren dat er ook op dit punt grote stappen moeten worden gezet.

'Lijmen is ingewikkeld'

GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: 'Lijmen is ingewikkeld. Omdat dit het advies is van de verkenners, zullen we de verantwoordelijkheid nemen om dit te onderzoeken.'

Fractievoorzitter Eric Greving (PvdA): 'Wij hebben de stap om de samenwerking op te zeggen niet voor niets gezet. Er moet dus wel wat veranderen om te kunnen lijmen. Of dit kan slagen, hangt dan ook af van de gesprekken die nu volgen.

'Doorbraak noodzakelijk'

Om een lijmpoging te laten slagen is er volgens de verkenners een 'fundamentele en structurele gedragsverandering' nodig in de manier waarop de coalitiefracties samenwerken. Coenders: 'Het is tijd om in Arnhem werk te maken van betere samenwerking en andere politiek. Een doorbraak is noodzakelijk.'

Ook vanuit de oppositie klinkt steun voor het advies. 'De problemen liggen meer in de persoonlijke sfeer', zegt fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal). 'Wij hopen dat dit soelaas gaat bieden.'

'Algemeen belang uit het oog verloren'

Ook de SP vindt dat de partijen een serieuze poging moeten doen om eruit te komen, laat fractievoorzitter Gerrie Elfrink weten. Wel wil hij snel een debat, met ook de verkenners daarbij. 'Er wordt een beeld geschetst van een rotzooitje in de coalitie, waarbij zelfs het algemeen belang uit het oog wordt verloren.'

Waar ChristenUnie-fractievoorzitter Daniël Becker eerder nog zijn twijfels had over de succeskansen van een lijmpoging omdat daarvoor 'alle scherven nodig zijn van hetgeen gebroken is', is ook hij nu positief. 'Er is een zomer overheen gegaan, mogelijk is er wat ruimte geweest voor reflectie in de afgelopen weken.'

