Vyacheslav Karavaev vrijwel zeker weg bij Vitesse

door Richard van der Made

Karavaev wordt al ruim een jaar in verband gebracht met topclub Zenit. De Russische grootmacht heeft een begroting die schommelt rond de 280 miljoen euro. Onlangs liet de 24-jarige speler van Vitesse in een interview bij Omroep Gelderland nog weten dat hij niet zeker wist of hij dit seizoen nog bij de Gelderse subtopper zal blijven. De Arnhemse club heeft dringend geld nodig om gaten in de begroting te dichten.

Veelvoud van salaris

Vitesse stevent, gemeten over het afgelopen boekjaar, af op een miljoenenverlies. Die cijfers zal de clubleiding komend najaar presenteren. Om de uitgaven terug te dringen, zijn lucratieve transfers het beste middel. De kans is dan ook groot dat de overgang van Karavaev vandaag wordt beklonken. Voor de rechtsback betekent een transfer dat hij een veelvoud van zijn salaris bij Vitesse gaat verdienen.

Nieuwe rechtsback

De Rus, die vanaf het begin een vaste waarde is bij Vitesse op rechtsback, kwam in de winterstop van vorig jaar over van Sparta Praag. Hij speelde ook bij CSKA Moskou. Vitesse geeft tijdens onderhandelingen met spelers geen commentaar over de stand van zaken. Wel is zeker dat de clubleiding een vervanger op het oog heeft en waarschijnlijk al heeft klaar staan als het vertrek van Karavaev vandaag voor 24.00 uur definitief wordt.