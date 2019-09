Volkszanger Frank van Etten moet wijken voor Songfestival: 'Een zure appel'

Van Etten is van de mededeling nog maar nauwelijks bekomen, bekent hij. 'Echt wel een beetje zuur', reageert de zanger.

'Omdat we met ons hele team al maandenlang het een en ander hebben moeten bewerkstelligen voor die datum. De band, het podium, licht en geluid, de gastartiesten. Daar komt echt heel veel bij kijken. En nu moeten we alles verplaatsen. Heel verdrietig nieuws. Al verplaats ik het met liefde, want je wil geen ruzie met miljoenen kijkers.'

Veel tickets verkocht

Er waren al heel veel tickets verkocht. 'Het ging bijzonder hard, harder dan ik verwacht had. Die mensen zullen allemaal mee moeten naar een andere datum. Maar kunnen ze dat ook? Willen ze dat ook? Met dat soort dingen heb je nu allemaal te maken. We zaten in een goede race om hem uit te verkopen. Deze week gaan we een nieuwe datum plannen. De echte fans begrijpen dat', gaat de volkszanger verder.

Luister naar het gesprek van radiopresentator Irene ten Voorde met Frank van Etten:

Momenteel staat Van Etten in alle Nederlandstalige muzieklijsten met Op het kamp. De afgelopen twintig jaar heeft de Apeldoornse volkszanger, die bekend werd door Leef als een zigeuner, vele hits op zijn naam weten te schrijven.

In 2018 mocht hij de Koos Alberts Award voor Beste levenslied-zanger 2018 in ontvangst nemen en voor Huisje op wielen ontving hij de Buma NL Award in de categorie Meest gedraaid in de Nederlandse horeca - Hollands.

Ook Jij bent niet meer die man van toen, een gevoelig lied dat hij door Alie Bakker liet schrijven, leverde hem een gouden plaat op.