Uniek: twee Gelderse clubs bovenaan

Een unicum in het Gelderse voetbal. Twee Gelderse clubs staan voor het eerst in de geschiedenis bovenaan. Vitesse in de eredivisie en De Graafschap in de eerste divisie.

Vitesse won zondag van AZ (2-1) en pakte daardoor de eerste plaats in de eredivisie. Daar moet nog wel bij gezegd worden dat Ajax, PSV en AZ nog een wedstrijd moeten inhalen.

De Graafschap staat al vier speelrondes bovenaan in de eerste divisie. Daar kon het gelijkspel bij TOP Oss ook geen verandering in brengen. De Superboeren moeten de koppositie wel delen met FC Eindhoven, maar de ploeg van Mike Snoei heeft een beter doelsaldo en staat daarom op één.

Vaak Gelderse koplopers

Een Gelderse koppositie is zeker niet uniek. Zo was Vitesse in 2017 ook al koploper op de eerste twee speeldagen. In 2013 stonden de Arnhemmers zelfs in november en december bovenaan. In 2000 waren er zelfs drie Gelderse koplopers in de eredivisie: eerst De Graafschap, daarna NEC en vervolgens Vitesse. En in de eerste divisie waren De Graafschap en NEC vaak nummer één in de stand en Vitesse in een ver verleden ook. Alle drie de clubs pakten zelfs ook de titel in de eerste divisie.

