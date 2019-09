Champagne gaat niet open bij koploper Vitesse: 'Het moet echt beter'

Het was een krankzinnig einde van de wedstrijd. Vitesse moest de gekregen penalty twee keer nemen, doordat spelers te vroeg inliepen bij de eerste strafschop. Maar Matus Bero bleef rustig en besliste het duel.

Tekst gaat verder na de video:

'Het was een gek einde, maar gelukkig hebben we de drie punten. Tegen AZ winnen is altijd moeilijk namelijk. Vandaag was het ook weer 50/50. We waren vandaag echt gelukkig dat we er één meer maakten dan AZ. Het spel moet beter, dat weten we. Maar soms heb je dit soort wedstrijden die je dan moet winnen. Dat deden we vorig jaar niet.'

Foto: Broer van den Boom

Trainer Leonid Slutskiy sluit zich bij de woorden van de Slowaak aan. 'Het is moeilijk om 90 minuten de baas te zijn tegen AZ. Maar vorig jaar versloegen we grote clubs niet. Nu pakken we al drie punten tegen AZ en een gelijkspel tegen Ajax, dat gaat dus de goede kant op. We staan nu even bovenaan ja, dat is leuk. Maar nee, er gaat geen champagnefles open. Ik drink namelijk geen alcohol.'

Penaltysyndroom

De wedstrijd werd dus beslist door een strafschop van Matus Bero. Die de eerste penalty miste, maar hem daarna dus nog een keer mocht nemen. 'Dat was wel lastig ja. Het is al moeilijk om één penalty te nemen. Ik slipte weg en schoot gewoon heel slecht, maar ik had vertrouwen dat ik de tweede gewoon zou maken. '



Foto: Broer van den Boom

Het was alweer de tweede gemiste penalty van dit seizoen. Dat doet denken aan het vorige seizoen, toen Vitesse vier penalty's op rij miste.

'Toch is het wel iets anders', zegt Slutskiy. Toen misten we ze allemaal, nu hebben we een andere traditie. 'We missen nu de eerste en schieten de tweede raak. Dat was tegen Zwolle ook al zo. In Rusland hebben we het gezegde: 'Alles is goed, wanneer het goed is afgesloten', dat gaat nu wel op.'

Foto: Wil Kuijpers

'Geen spelers aanwijzen'

Maar wat kun je als coach doen aan die gemiste strafschoppen? 'Niets. Vorig jaar wees ik de strafschopnemers aan, nu laat ik het aan een groep spelers zelf over. Zij kunnen dan onderling beslissen hoe goed ze zich voelen. Maar neem van mij aan, een penalty nemen is altijd moeilijk. Helemaal in de extra tijd.'