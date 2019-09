Volle bak bij Normaal op 40-jarig jubileum Høkersweekend in Zelhem

Het Høkersweekend is het jaarlijkse feestje van de fanclub van Normaal. Het terrein bij café de Tol is al het hele weekend afgeladen vol. Maar de Anhangers komen natuurlijk vooral voor één ding. Normaal treedt niet vaak meer op, maar voor de 40e verjaardag van de fanclub maken ze graag een uitzondering.

Bekijk hier de sfeerreportage met het optreden van Normaal:

Voor de meeste Anhangers was dit concert van Normaal er één dat ze 'kosten wat kost' niet wilden missen. 'Het was een verrassing voor mijn vriend', aldus een fan. 'Hij is helemaal gek van Normaal. Maar hij kon niet weg, want hij moest de koeien melken enzo. Maar zijn neef was zo lief om te komen melken. Dus het is gelukt, we zijn erbij!'

Met zo'n 40-jarig jubileum is er ook ruimte om terug te blikken. Henk Kelder is al 30 jaar voorzitter van de fanclub. 'De afgelopen jaren waren zo mooi. Ik voel me als een vis in het water. Bennie doet z'n werk, en ik doe m'n werk voor de fanclub. We overlopen elkaar niet. Het contact is goed'. Kelder weet nog goed hoe hij destijds door Bennie Jolink met een jachtgeweer onder druk werd gezet om het voorzitterschap op zich te nemen.

Bekijk zijn verhaal in onderstaande video:

Kelder wist in december al dat Normaal zou optreden tijdens dit jubilerende Høkersweekend. 'Maar dat had ik niet tegen het bestuur verteld. Ik had stiekem gelobbyd. Jolink zei meteen ja, geen seconde twijfel. Net voor Hemelvaart hebben we het bekend gemaakt, in overleg met Normaal.' Daarna ging het snel: nooit eerder gingen de kaarten voor het Høkersweekend zo snel over de toonbank. In juni waren alle kaarten al uitverkocht.

Eén grote familie

Het Høkersweekend heeft een trouwe aanhang. 'We komen hier al jaren en kennen veel mensen. Echt høkers onder elkaar, één grote familie. Het is ieder jaar gewoon heel gezellig', aldus één van de Anhangers. Als fan van Normaal zag hij de band naar eigen zeggen al zo'n 400 keer optreden. 'Ik ging er op m'n achttiende al naartoe, en nu ben ik 54.'

Kelder hoopt dat de fanclub nog zeker 40 jaar blijft bestaan. 'Maar dan ben ik wel een heel oud mannetje hoor', lacht hij. ,Ik weet nu al dat er volgend jaar wel weer een Høkersweekend is.'