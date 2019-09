Bewoners blussen brand in eigen keuken

De brandweer kreeg de melding kort na 15.30 uur. De bewoonster van de woning was iets in de oven aan het bakken toen deze in brand vloog. Door snel handelen wist men de schade te beperken. Nog voor aankomst van de brandweer hadden de bewoners de gaskraan dichtgedraaid en de aanwezige huisdieren in een auto gezet. Verder was er sprake van een lichte rookontwikkeling.



Vermoedelijk is kortsluiting in de elektrische oven de oorzaak van de brand. Stichting Salvage is ingezet voor de schade-afhandeling.

