Maatschappelijk betrokken Achterhoeker Wim Jansen krijgt koninklijke onderscheiding

Wethouder Willem Buunk overhandigde tijdens de viering van het 15-jarig bestaan van Stichting IJsselhoeven op Klooster Nieuw Sion in Diepenveen het lintje. Het bestuur van die organisatie benaderde Jansen in 2003 met de vraag of hij als adviseur op wilde treden om karakteristieke en monumentale boerderijen in stand te houden. De stichting is actief in onder andere Hattem, Zutphen en Westervoort.

Filipijnse sloppenwijken

Verder was Jansen jarenlang bestuurslid bij de stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland, is hij actief lid van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Don Bosco Deventer en zamelt hij geld in voor bewoners van sloppenwijken in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Dat laatste doet hij voor een stichting van zijn dochter.

'De aard, duur, diversiteit, maatschappelijke betekenis en uitstraling van zijn activiteiten hebben tot de welverdiende koninklijke onderscheiding geleid', aldus de gemeente Bronckhorst.