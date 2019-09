Bevrijdingsmuseum heeft hal als Tottenham Hotspur

'We hebben het geflikt', zei directeur Wiel Lenders vanmiddag tijdens de druk bezochte opening. Met het nieuwe onderkomen verandert ook de naam van het oude Nationaal Bevrijdingsmuseum in Vrijheidsmuseum. Het lintje werd door 2 senioren en 2 jongeren uit Nederland en Duitsland doorgeknipt. Daarna ging de mensenmassa snel naar binnen om het museum te bekijken.

'Tottenham en Manchester United hebben dit ook'

'Het is een lucht gedragen gebouw dat door hoge druk overeind gehouden wordt. Grote voetbalclubs als Tottenham en Manchester United hebben dit soort hallen om in te trainen. Daar gaan duizenden mensen in. Wij hebben het omgebouwd tot een vast concept voor theater of musea. In die zin zijn wij de eersten in de wereld', vertelt de trotse museumdirecteur.

Grote voordeel is dat door de luchtstroom die het dak overeind houdt, ook het klimaat in het gebouw constant hetzelfde is. 'Dat is zeer goed voor de collectie. We hadden altijd met het oude gebouw dat we topcollectie uit de wereld niet binnen konden krijgen. De garderobe van Marlène Dietrich dat lukte ons bijvoorbeeld nooit. Nu hebben we de goede temperatuur en relatieve vochtigheid. Als we dat niet zouden halen, dan hadden we dit ook nooit gebouwd.'

Het museum hoopt door de nieuwbouw het aantal bezoekers van 40.000 tot 70.000 te laten groeien.