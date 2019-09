Duizend 'dertigersbreinen' onder de loep: 'Dertigers maken zoveel mee'

Ze trouwen, krijgen kinderen, scheiden of krijgen te maken met de dood als hun ouders overlijden. Dertigers krijgen heel wat te verduren. Juist dat maakt ze tot een interessante onderzoeksgroep.

'Ze maken zoveel mee. Hoe ga je daarmee om? Daar speelt het brein een belangrijke rol in. Tegelijkertijd zijn de hersenen van een dertiger uitontwikkeld, maar verouderen ze nog niet', zo verklaart projectmanager Lucy Overbeek van de 'Healthy Brain Study'.

Ook kijken naar het dagelijks leven

'We weten al best veel over het brein, maar uit onderzoeken die alleen in laboratoria zijn gedaan, en dat vaak met studenten. Wij willen een grote sprong maken door ook te kijken naar wat er in het dagelijks leven gebeurt', licht onderzoeker Erik Bijleveld toe.

Bijleveld is psycholoog, maar ook altijd al geïnteresseerd in de biologische kant van de hersenen. 'Vanuit de arbeidspsychologie weten we bijvoorbeeld dat het goed voor je is als je op werk kan bepalen wat je doet, dat je zelf die controle hebt. Maar we weten niet wat dat doet met het brein.'

Zo'n 300 mensen meldden zich al aan als deelnemer, maar in totaal worden er 1000 deelnemers gezocht: in het eerste jaar worden 150 mensen gevolgd, de twee jaren daarna steeds 450. 'We beginnen met metingen thuis. Een week lang draag je een aantal activiteitsmeters. Een horloge die je hartslag meet, een pleister op je bovenbeen die meet hoeveel je zit, staat, loopt of slaapt, en een slaapband die de kwaliteit en duur van je slaap meet. Ook krijg je vragen via een app: wat ben je nu aan het doen, met wie, vind je het leuk?', vertelt Overbeek.

Een dag in het lab

Na een week lang thuistesten duiken deelnemers aan dag lang het laboratorium in. Daar hoef je niet een hele dag met een kap vol draadjes op je hoofd rond te lopen, maar moet je op de computer meerdere testen doen. Ook ga je onder de MRI-scanner. Om die reden kunnen zwangeren, mensen met metalen pinnen in hun lijf, of mensen die om andere redenen niet in zo'n scanner kunnen of durven niet deelnemen aan het breinonderzoek.

Overbeek: 'We willen graag een afspiegeling van de bevolking van de regio Nijmegen, om het ook echt een project van deze regio te maken. En niet alleen de onderzoekers, ook de deelnemers mogen meedenken over onderzoeksvragen die zij graag beantwoord zien.'

Wie zich wel eens diep in de hersenen wil laten kijken, kan zich aanmelden via deze website.