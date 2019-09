Samen eten om Slag om Arnhem te herdenken

Tientallen mensen zijn zondag in Arnhem bijeen om te lunchen en daarmee de Slag om Arnhem te herdenken. De maaltijd is de eerste in een reeks van vijftig 'herinneringsmaaltijden' die de hele maand september in 24 Arnhemse buurten en wijken worden gehouden.

Ongeveer 2300 Arnhemmers van alle leeftijden en culturen gaan tijdens de maaltijden in gesprek over de Slag om Arnhem. De verhalen gaan over de veldslag zelf, de veteranen en slachtoffers, de evacuatie van de Arnhem en de gevolgen van het mislukken van de Slag om Arnhem voor de rest van Nederland. Maar ook over oorlog, vrijheid en vluchten toen en nu.

Een groot deel van de Arnhemmers die nu aan tafel zitten, gaan deze maand in hun eigen wijk ook een maaltijd organiseren. Marcel te Brake uit de wijk Hoogkamp is er een van. Hij vond in de kelder van zijn woning een afscheidsbrief gericht aan twee verzetsstrijdens Henk en Wiecher de Jong. De brief is geschreven door hun vader. Alleen zullen ze die brief nooit lezen. De ene overleed door ontberingen van dwangarbeid in de steengroeve van Winterswijk en de andere is vermoedelijk opgehangen. Marcel heeft, 75 jaar na de gebeurtenissen van de jongens, hun verhaal tot een boek verwerkt.

Foto: Omroep Gelderland

Arnhem kleurt de hele maand september maroon rood, zo wordt onder andere de John Frostbrug, de brug die een brug te ver bleek, rood aangelicht. Ook zijn er op diverse plekken in Arnhem krijtgraffiti's aangebracht. Daarnaast is er weer de Airborneherdenking en Bridge to Liberation.

