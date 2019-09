'Ik heb genoten van mijn tijd in Arnhem', Mukhtar Ali weg bij Vitesse

Ali werd in de winter van seizoen 2016-2017 gehuurd van Chelsea. In de zomer van 2017 nam Vitesse de middenvelder over en tekende de Engelse jeugdinternational een contract voor drie jaar. Hij maakte in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen afgelopen februari het duizendste thuisdoelpunt van Vitesse in de eredivisie.

'Ik wil iedereen bij Vitesse bedanken. Ik heb genoten van mijn tijd in Arnhem', zegt Ali. 'Natuurlijk had ik gehoopt op meer speelminuten, maar zo gaat het nou eenmaal soms in het voetbal.'