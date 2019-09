Onweer teistert Gelderland, meerdere festivals tijdelijk stilgelegd

In dit bericht leest u:

- ASM Festival tijdelijk stilgelegd

- Openlucht Filmfestival tijdelijk ontruimd

- Waalkade Nijmegen krijgt windhoos over zich heen

- Kanaalconcerten Apeldoorn vallen in het water

- Carolinafestival ontruimd vanwege noodweer

Bij het ASM Festival was Racoon aan het spelen toen het losbarstte. De zanger van Racoon - Bart van der Weide - zei dat ze moesten stoppen omdat ze anders zo onder stroom zouden staan. 'We gaan zo door, maar nu niet. Het is te gevaarlijk.'

Bezoekers moeten weg van het podium en metalen constructies vermijden. Nadat de korte onweersbuien voorbij waren, ging het festival weer verder.

Het is uitverkocht en er zijn zo'n 12.500 mensen bij de Stadsblokken.

Openlucht Filmfestival

Ook het Openlucht Filmfestival in Apeldoorn is tijdelijk ontruimd, daar zijn mensen opgevangen in de entreetent. De film The Lion King - die voor zaterdagavond geprogrammeerd staat - begint later.

Terrassen aan gort

In Nijmegen - De Waalkade - speelde de wind parten. Volgens omstanders ging het om een windhoos. 'We waren in de stad wat aan het drinken toen er ineens een windhoos om de hoek kwam. Nam de hele Waalkade mee. Alles ligt in puin.'

Foto: Joella van Zetten

Kanaalconcerten Apeldoorn in het water

De hoofdact Céline Janssen en Ernst Daniel Smid werd geschrapt tijdens 14e editie van de Kanaalconcerten in Apeldoorn. ‘Een domper, maar natuur heb je niet in de hand’, aldus voorzitter Antoine Joosten. De Organisator Stichting Kanaalconcerten vond het te onverantwoord om de act in onweer door te laten gaan.

Het gelegenheidsduo Smid en Janssen zou onder begeleiding van het Nederlands Politie Orkest optreden. De steelband, onderdeel van het orkest, heeft het overgebleven publiek daarna in de regen onder een tent nog vermaakt.

Inmiddels zorgde de bigband Skyblasters - eerder dan geprogrammeerd voor de afterparty.

Carolinafestival ontruimd

Het terrein van het Carolinafestival in Dieren moest worden ontruimd. Daar trok ook een windhoos overheen. Er vielen geen gewonden, meldt de brandweer.