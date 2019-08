Onweer teistert Gelderland; festivals tijdelijk stilgelegd

Bij het ASM Festival was Racoon aan het spelen toen het losbarstte. De zanger van Racoon - Bart van der Weide - zei dat ze moesten stoppen omdat ze anders zo onder stroom zouden staan. 'We gaan zo door, maar nu niet. Het is te gevaarlijk.'

Bezoekers moeten weg van het podium en metalen constructies vermijden. Nadat de korte onweersbuien voorbij waren, ging het festival weer verder.

Het is uitverkocht en er zijn zo'n 12.500 mensen bij de Stadsblokken.

Openlucht Filmfestival

Ook het Openlucht Filmfestival in Apeldoorn is tijdelijk ontruimd, daar zijn mensen opgevangen in de entreetent. De film The Lion King - die voor zaterdagavond geprogrammeerd staat - begint later.

Terrassen aan gort

In Nijmegen - De Waalkade - speelde de wind parten. Volgens omstanders ging het om een windhoos. 'We waren in de stad wat aan het drinken toen er ineens een windhoos om de hoek kwam. Nam de hele Waalkade mee. Alles ligt in puin.'

Foto: Joella van Zetten

Heideweek aangepast

Ook de slotavond van de Heideweek in Ede heeft last van het weer, meldt Omroep Ede. Het optreden van Edsilia Rombley is afgelast.