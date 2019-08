9000 bezoekers voor democratiefestival

Het gratis festival is een initiatief van de rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het debat over de democratie. Het festival moet een terugkerend evenement worden en is over komen waaien uit Scandinavië. Daar trekt het meer dan 100.000 bezoekers.

Wendelien Tönjann - directeur - is tevreden. 'We hadden ingezet op 3500 bezoekers per dag, daar zijn we overheen gegaan. Het is een hele goed start.' In de aanloop was er kritiek op het evenement dat een miljoen euro kost. Anita Witzier - een van de sprekers - kan daar weinig mee. 'Het is de eerste keer hè, dat gaat met vallen en opstaan. Het is zo makkelijk om ergens over heen te zeiken, maar het gaat om de moed te hebben om het te doen.'

Kijk hier naar een reportage over het festival: