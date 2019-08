Na precies 45 jaar stopt zeezender Radio Veronica alweer: 192 Museum sluit deuren

Na drie jaar trok eigenaar Bert van Breda samen met initiatiefnemers, onder wie oud-Veronica-medewerkers Lex Harding en Ad Bouman, de stekker uit het museum. Dat deden ze om drie minuten over zes, net zoals dat in 1974 met zeezender Radio Veronica gebeurde.

Met 15.000 bezoekers in drie jaar tijd kon het museum zijn hoofd niet boven water houden. 'Een beetje geld erbij is wel te overzien. Maar er moest steeds meer bij', vertelt Ad Bouman. 'We hebben de indruk dat iedereen die dit museum leuk vindt wel zo'n beetje geweest is.' Bouman was geluidstechnicus en diskjockey op zeezender Radio Veronica en bekend om zijn Adje Bouman Top Tien.

Radiomaker Erik de Zwart presenteerde het afscheidsfeest, met gasten als onder andere George Baker, Maggie Macneal en Rudy Bennet. Er was muziek en er werden verhalen verteld over tijden van weleer. Rudy Bennet herinnert zich: 'We waren met The Motions op het Veronica-schip om foto's te maken. Totdat we weer van boord gingen hebben we over de railing gehangen om te kotsen.'

Alleen nog Hilversum 3

Zeezender Radio Veronica was 14 jaar lang razend populair voordat het op last van de overheid moest stoppen met uitzenden op 31 augustus 1974. 'Ik was toen 17 en vond dat helemaal niet leuk', aldus Erik de Zwart. 'Dat was onze popzender, en toen hadden we alleen nog maar Hilversum 3'.

Het 192 Museum, dat zijn naam dankt aan de eerste golflengte van de zender, belichtte de roerige geschiedenis van Radio Veronica en overige Nederlandse zeezenders. Oude radioprogramma's, jingles en tunes waren te beluisteren. Ook waren er radiostudio's ingericht met originele apparatuur, gouden platen en filmbeelden. De collectie van het museum blijft overigens wel bewaard. De meeste spullen waren in bruikleen en gaan weer terug naar Museum RockArt in Hoek van Holland.