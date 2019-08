door Marvin Hop

Er is van alles te doen op het terrein. Er is muziek, standjes, lezingen van de monnik en overal helpen de zusters. 'Het is heel uniek en speciaal. Je neemt sowieso de doden altijd met je mee en om dat te combineren met deze plek en deze functie is heel bijzonder.' zegt zuster Beatrijs.

Het Klooster ligt precies naast de natuurbegraafplaats. 'Het geeft een bepaalde rust aan mensen. Je kan hier komen wandelen, je dierbare bezoeken en het heeft een andere sfeer dan een reguliere begraafplaats.' zegt monnik Thomas Quartier.

Daarnaast is het mogelijk om een rondleiding te krijgen over het terrein. 'Het is ene mooie plek, rust, en ruimte. Ik heb samen met mijn partner hier ook een plek gekocht. Na onze dood is dit onze laatste rustplek.' zegt een mevrouw die meeliep met de rondleiding.

Bekijk hier de reportage:

Zusters runnen natuurbegraafplaats

Voormalig maisakker

Voor het een natuurbegraafplaats was, waren de velden ingericht als maisakker. Na de aankoop van het abdij is de inrichting heel anders geworden. Het is geïnspireerd door de bestaande binnentuin van de abdij. De tuin bestaat uit vier delen omgeven door kloostergangen. De natuurbegraafplaats bestaat daarom uit vier velden vernoemd naar de seizoenen. Ieder jaargetijde heeft volgens de abdij zijn eigen kenmerken en charme.

Levensonderhoud

De exploitatie van de begraafplaats is volgens de zusters bedoeld om in het levensonderhoud van de abdij te voorzien. In 2016 vertelde de zusters al dat het voor het eerst in Europa is dat kloosterlingen met een dergelijke ‘duurzame onderneming’ beginnen. Een soortgelijk concept bij een Trappistenklooster in de Verenigde Staten bracht de zusters op het idee om een natuurbegraafplaats te gaan runnen.

Op dit moment werken de zusters onder meer in de boekbinderij, restauratieatelier of de abdijwinkel. De opbrengsten van deze activiteiten vormen een belangrijke inkomstenbron voor het klooster. Straks worden nonnen dus ook uitvaartondernemers. Met het in bedrijf nemen van een natuurbegraafplaats bouwt de kloostergemeenschap aan een bredere financiële basis.

Bekijk hier de reportage uit 2016:

Volgend jaar wordt er nog een nieuwe ruimte gebouwd waar de abdij afscheidsceremonies en condoleances kan houden.

Zie ook: Nonnen worden uitvaartondernemers op natuurbegraafplaats