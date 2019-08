Een heel weekend lang het beste uit Nijmegen

Topdanser Boris de Leeuw bijt zaterdagmorgen het spits af in de grote theaterzaal van de Nijmeegse schouwburg. Ruim twintig klassieke balletdansers laten het mooie zomerweer voor wat het is om van deze in de Waalstad geboren top danser de fijne kneepjes van het vak te leren.

'Les van de beste danser van Nederland!'

De Nijmeegse Esther-Mirjam Sent (senator in de Eerste Kamer) die zelf dit weekend nog een lezing in de schouwburg geeft over financiële beslissingen, is één van de deelnemers aan de workshop. 'Van de beste danser van Nederland les krijgen, dat is echt waanzinnig.'

Sjanneke Boerland komt zelf ook uit de danswereld, maar zij wilde ervoor waken om geen eenzijdig programma samen te stellen. 'Ik wilde een programma maken voor een zo breed mogelijk publiek.'

Sneak preview Navarone documentaire

Zo zijn er naast lezingen en workshops ook optredens van Sven Ratzke, of een collegetour met De Staat en Navarone. Die laatste band werd afgelopen jaar tweede bij The Voice of Holland en stond deze zomer voor ruim 40.000 man in het Nijmeegse Goffertpark. Tijdens hun collegetour zullen alvast kleine stukjes voorvertoond worden van een documentaire over de band die op 3 september wordt uitgezonden op Omroep Gelderland.

Bij het samenstellen van het programma stond Sjanneke Boerland er versteld van wat de Waalstad allemaal heeft voortgebracht. 'Er komt zoveel talent uit Nijmegen. Onvoorstelbaar.'

'Nijmegen is absoluut een culturele stad'

Boris de Leeuw, die inmiddels al lang in Amsterdam woont, kan dat alleen maar beamen. 'Zelfs in Amsterdam heb ik heel regelmatig dat ik mensen tegenkom die zeggen dat ze in Nijmegen geboren zijn of uit Nijmegen komen. Dus misschien heeft Nijmegen toch iets speciaals waardoor er iets ontwikkeld wordt hier.' Stiekem toch wel een culturele stad? 'Ja, absoluut!'