Arnhemse politie zoekt naar vuurwapen in park Sonsbeek

De mobiele eenheid zoekt zaterdag in park Sonsbeek in Arnhem naar een vuurwapen. De politie meldt dat het wapen in het park in de nacht van vrijdag op zaterdag mogelijk is achtergelaten.

'We willen natuurlijk geen enkel risico lopen en het wapen zo snel mogelijk vinden. Daarom is de ME ingezet', meldt de politie op Facebook. Wie het wapen vindt in Sonsbeek, wordt verzocht 112 te bellen of een agent in het park aan te spreken.

Vermiste vrouw

In de nacht van van vrijdag op zaterdag zocht de politie in het park al naar een 40-jarige vrouw, die eerder ook al gezocht werd in Nijmegen. Agenten droegen toen kogelwerende vesten. De vrouw wilde zichzelf mogelijk iets aandoen en werd uiteindelijk rond 05.00 uur gevonden in het centrum van de stad. Ze is overgedragen aan zorgverleners, aldus de politie.

