Kermismeester Groesbeek stopt na 31 jaar: 'Dubbel gevoel'

Jarenlang was Van de Poll 'meester' van de kermis in Groesbeek. Om hem te bedanken kreeg hij zaterdagmiddag voor de opening van de attracties een speciale huldiging op het gemeentehuis.

Wethouder Irma van de Scheur overhandigde als cadeau een 'Groesbeeks kistje' met streekproducten en ook de kermisexploitanten stonden stil bij de inzet van Van de Poll, die zich door zijn enthousiasme populair maakte bij de attractie-eigenaren.

'Dubbel gevoel'

Sinds 1989 is Van de Poll in functie op de kermis en dus is afscheid nemen moeilijk. 'Ja, het is een dubbel gevoel', aldus de kermismeester. 'Aan de ene kant mooi dat het er nu opzit, maar ik ga het toch ook wel erg missen.'

Van de Poll had vooral goed contact met de kermisexploitanten. 'Sommige zijn geboren nadat ik marktmeester was, die heb ik hier echt op zien groeien op de kermis.' In al die jaren maakte hij verschillende dingen mee: 'Zoals een suikerspinwagen die volledig uitbrandde, gelukkig waren we er toen snel bij.'

Bekijk hier het afscheid van de kermismeester (tekst gaat verder onder de video):

Van de Poll neemt afscheid als kermismeester van Groesbeek, maar blijft wel als marktmeester betrokken bij de gemeente Berg en Dal. De gemeente is nog aan het zoeken naar een vervanger voor zijn kermisfunctie. 'Die kan ik dan wel inwerken', zegt Van de Poll vanuit een attractie. De kermis in Groesbeek duurt nog tot woensdag.