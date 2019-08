Tak in been blijkt steekwond

Een jongen van 17 uit Elst is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in Rijswijk bij Den Haag. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

Aanvankelijk dacht de politie dat het slachtoffer een tak in zijn been had, zo luidde namelijk de melding. In een parkje werd het slachtoffer gevonden. Maar van een tak was geen sprake. Wel van een steekwond.

De jongen uit Elst is naar het ziekenhuis gebracht.

Om meer te weten te komen over wat is voorgevallen, heeft de politie in Rijswijk een getuigenoproep gedaan.