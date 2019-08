Geen weg terug voor bannelingen bij NEC, uitgezonderd Ndayisshimiye

Dat zegt algemeen directeur Wilco van Schaik. Mathias Bossaerts, Joey van den Berg en Paolo Sabak werden uit de selectie gezet en voor hen is er geen weg meer terug. 'We hebben definitief afscheid van ze genomen voor de eerste selectie. Er is wel wat interesse voor ze en sommige jongens willen zelf ook graag voetballen en zijn daar zelf ook druk mee.'

Voor Mike Trésor Ndayishimiye (foto), die afgelopen week werd teruggezet naar Jong NEC, geldt dat niet. 'Dat is een ander verhaal. Hij is een groot talent en in die ontwikkeling kan dit gebeuren wat nu gebeurt.'

Nog druk tot maandag

Ndayishimiye mag eventueel werd worden verkocht, er sluimert wat interesse voor de Belgische aanvaller. Ook Jonathan Okita komt mogelijk nog in aanmerking voor een transfer, hij zou in beeld zijn bij enkele Belgische clubs en Heracles. 'Sommige ploegen gaan dit weekend in paniek raken. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het zal nog wel druk worden tot maandag. We hebben nu pas drie spelers gehaald, vorig jaar waren er dat nog twaalf. Want we willen jonge jongens door laten stromen.' Wilco van Schaik