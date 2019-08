Politie druk met zoekacties in Arnhem en Dieren

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op twee plekken in Gelderland de handen vol gehad aan het zoeken naar vermiste mensen. In Arnhem speurde een politiehelikopter mee naar een 40-jarige vrouw, terwijl speurhonden in Dieren zochten naar een vermiste jongen.

in Arnhem verspreidde de politie om 01.16 uur een melding op Burgernet wegens de vermissing van de 40-jarige vrouw. Mensen kregen daarbij het uitdrukkelijke verzoek de vrouw niet te benaderen. Een politiehelikopter draaide rondjes boven Arnhem om mee te zoeken. De Burgernet actie werd een kwartier later alweer afgesloten, zonder resultaat. Het is onduidelijk of de vrouw inmiddels weer terecht is.

Vermissing in Dieren

In de omgeving van de Cederlaan in Dieren begon vrijdagavond rond 23.00 uur een grote zoekactie naar een vermiste jongen. De politie gaf aan dat het een urgente vermissing was en dat daarom de speurhonden werden ingezet. Een team van Stichting Reddingshonden RHWW uit Duiven kwam daarom naar Dieren. Na ongeveer twee uur zoeken kwam het verlossende bericht dat de vermiste zichzelf had gemeld.