Lichtuitval geen oorzaak puntverlies: 'Je bent het niet verleerd in 20 minuten'

De Graafschap had het vrijdagavond lastig met TOP Oss in Oss. Het werd 0-0 en dat op een vreemde avond. Het licht viel uit en daardoor lag de wedstrijd een half uur stil, maar dat heeft geen invloed gehad op het resultaat vindt doelman Hidde Jurjus.

De keeper pakte tien minuten voor tijd een cruciale bal van Cas Peters. De oud-Graafschap-spits stormde op Jurjus af, maar uiteindelijk was de doelman de sterkste. Daarmee redde hij in ieder geval een punt voor De Graafschap. 'Ja, Cas Peters liep net al met een chagrijnige kop langs. Dit was een heel belangrijk moment, ik ben blij dat ik hem kon pakken en nog altijd geen tegentreffers heb, dat is voor mij heel belangrijk.'

Maar het was nog mooier geweest voor De Graafschap als ze zelf wel hadden gescoord. 'Maar ik denk ook dat we kritisch moeten zijn. In elke wedstrijd die we tot nu toe speelden doen we nog niet wat we willen. We moeten kijken hoe we tegenstanders kapot kunnen spelen, want vandaag liepen we ook tegen een muur aan.'

'Heel frustrerende avond'

Trainer Mike Snoei vond het daardoor een vervelende avond. '0-0 is gewoon slecht. Hier moeten wij winnen. Het was helemaal frustrerend dat je dan één keer die muur weet te slechten en dat dan de goal wordt afgekeurd.'

Dat leverde de Didammer uiteindelijk ook een rode kaart op. Hij was het in woord en gebaar duidelijk niet eens met de beslissing van scheidsrechter Martens om het doelpunt af te keuren wegens gevaarlijk spel van Van Heertum. De trainer ging helemaal los en daarvoor ontving hij twee gele kaarten.

'De eerste gele kaart die ik krijg was voor commentaar. De tweede kreeg ik voor wat armgebaren, vertelde scheidsrechter Martens mij net. Ik ben nog even bij hem geweest in de kleedkamer. Hij vond dat ik een voorbeeldfunctie had. Nou, dat ben ik met hem eens. Maar ik kon het ook niet geloven dat hij die goal afkeurde. Hij frustreerde mij hopeloos. Waarschijnlijk was hij ook geprikkeld.'

Lichtuitval

Het was sowieso een rare avond, want na ongeveer 60 minuten gingen de stadionlampen voor een deel uit. De wedstrijd lag daardoor een half uur stil.

'Ik merkte meteen een lichtverschil. Dan ben je bang dat je voor een half uur terug moet op een maandag. Dat wil je ook niet, dus ik was blij dat het doorging', vertelt doelman Jurjus. Volgens de keeper had het uitvallen van de lampen geen effect op de wedstrijd. 'Nee, je bent het voetballen toch niet verleerd in twintig minuten?'

Trainer Snoei greep het moment ook weer even aan om alles goed neer te zetten. 'We werden daarna inderdaad gevaarlijker. Maar ik had hier liever met 0-1 gewonnen. Nu is het gewoon een slecht weekend.'