NEC en Livorno rond over transfer Braken

NEC is volgens algemeen directeur Wilco van Schaik rond met de club uit de Serie B. Als de spits persoonlijk ook rond komt, is de transfer een feit en incasseert NEC enkele tonnen. Het contract van Braken in Nijmegen liep nog twee jaar door. De aanvaller zag eerder transfers naar twee Deense club en een Mexicaanse club mislukken.

Velinkonja

Als opvolger van Braken is Etien Velinkonja in beeld. De Sloveense spits, die nu uitkomt voor ND Gorica, wordt mogelijk na het weekend vastgelegd. 'We zijn met een aantal namen bezig', verklaart Van Schaik. 'Maar hij is wel een kandidaat. Daarnaast zoeken we nog een nummer tien. Ik denk dat we daar dit weekend wel uit komen.'