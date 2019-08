De Graafschap laat punten liggen op opmerkelijke avond

De Graafschap heeft voor de eerste keer dit seizoen punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. De titelfavoriet uit Doetinchem bleef in Oss steken op 0-0 tegen TOP.

De wedstrijd in het Frans Heesen Stadion was een memorabele. Dat had te maken met het feit dat in de tweede helft enkele stadionlampen uitvielen en er niet meer verder kon worden gespeeld. Na een onderbreking van bijna een half uur ging de bal weer rollen.

Er gebeurde in de eerste helft niets noemenswaardigs in Oss. In de tweede helft maakte aanwinst Branco van den Boomen zijn rentree voor de Superboeren. Ondanks zijn aanwezigheid, was het ook na de rust weinig hoogstaand. Er waren na de pauze een paar kansen aan beide kanten, maar een treffer bleef dus uit.

Ondanks het gelijkspel blijft De Graafschap koploper in de Eerste Divisie. Mike Snoei heeft met zijn ploeg tien punten uit de eerste vier duel gepakt. De coach haalde overigens het einde van de wedstrijd niet. Hij werd naar de tribune gestuurd, omdat hij commentaar bleef leveren op de scheidsrechter.

