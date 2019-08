NEC haakt aan bij subtop na 4-2 zege op Telstar

NEC begon zonder Sven Braken, die bezig is met een transfer. Daarom startte Ole Romeny in de spits. Die was direct dreigend, net als Anthony Musaba had hij een aardige kans in de beginfase. De 1-0 kon niet uitblijven en die kwam er ook, uitgerekend van Romeny na een uitstekende actie.

Daarna werd het wat minder, maar NEC kwam niet echt in de problemen. Na rust was Telstar direct gevaarlijk, maar Mattijs Branderhorst kon in twee instanties redden.

NEC had een enorme kans 2-0, maar een inzet van Jellert Van Landschoot werd met veel geluk gekeerd door doelman Swolfs. Verder had de thuisploeg het lastiger. De 1-1 van Tavsan kwam dan ook niet als een verrassing. Maar via een uithaal van Randy Wolters kwam NEC toch weer op voorsprong. Na een prima actie zorgde Romeny zelfs voor 3-1.

Maar de spanning was meteen weer terug toen Plet raak kopte. En daarna ontsnapte NEC zelfs aan de 3-3, Branderhorst kon net op tijd ingrijpen.

