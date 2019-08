Gamers spelen 'Slag om Arnhem' na in bioscoop

In een bioscoopzaal spelen de jongeren samen via hun laptops de strategische War Game 'Post Scriptum - the Bloody 7th'. Hierin is de plek waar de Slag om Arnhem zich 75 jaar geleden afspeelde virtueel nagemaakt. Via hun laptops strijden de deelnemers tegen elkaar bij onder meer de Arnhemse John Frostbrug en de Eusebiuskerk.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Het is gigantisch leuk. Nog beter dan ik had verwacht', vertelt deelnemer Sergio Jansen uit Doetinchem. 'Het is leuk om met z'n allen in de zaal te zitten, ook al spreek je elkaar niet. Ook al is het gebaseerd op de oorlog, dat is natuurlijk vreselijk, dit is een spel en is bedoeld om leuk te zijn.'

De deelnemers zijn ingedeeld in twee teams: de Duitsers tegen de geallieerden. Net als in september 1944, toen de geallieerden via Nederland wilde doorstoten naar het Duitse Ruhrgebied. Maar de operatie bij Arnhem bleek een brug te ver. Het werd één van de zwaarste nederlagen.

75-jarige herdenking Market Garden

Het initiatief komt van Bridge To Liberation, die in het kader van Gelderland Herdenkt jongeren wil betrekken bij de 75-jarige herdenking van Market Garden. Voorafgaand krijgen de deelnemers een historisch kader geschetst. En YouTube-vlogger Milan Knol is vrijdag gekomen om de game mee te spelen.

'Dit spel is heel realistisch. Dan besef je: zo was het echt', aldus Knol. 'En als je dan gaat spelen en de wapens in de hand neemt die ze toen ook hebben gebruikt, krijg je zonder dat je het doorhebt een geschiedenisles.'

De geschiedenis heeft zich overigens niet herhaald: want vrijdag eindigde de virtuele Slag om Arnhem namelijk in een gelijkspel.