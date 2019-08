Appel-Driedorp wint Zomer in Gelderland 2019

Bekijk de bekendmaking. De tekst gaat daaronder verder.

Terechte winnaar

Naast de meeste punten, heeft Appel-Driedorp tijdens de uitzending ook de meeste euro’s verdiend. Ze scoorden maximaal en kregen daardoor 1000 euro voor hun goede doel, een eigen ruimte voor de buurtvereniging van Appel-Driedorp in het schoolgebouw.

Foto: Omroep Gelderland

Teamcoch door het dolle heen

In het programma Zomer in Gelderland kregen twintig plaatsen de kans om met het uitvoeren van opdrachten zo veel mogelijk punten te halen. Met 563 punten was Appel-Driedorp de concurrentie ruim de baas. Teamcoach Guido Prins was vrijdagavond door het dolle heen: 'Het is ontzettend leuk! Vooral ook voor alle 100 vrijwilligers die hebben meegeholpen aan die prachtige dag. Dat zoveel mensen met ons mee wilden doen, dat is fantastisch. Klein als we zijn, we zijn nu, hoe klein we ook zijn, wel mooi voor een heel jaar de mooiste plaats van Gelderland, super!'

Veel toeschouwers op het plein

De uitzendingen trokken elke dag ook veel bezoekers naar het plein. Dit jaar stonden de meeste mensen (1544) op het plein in Loo (bij Duiven). Gemiddeld kwamen er dit jaar per dag 968 mensen langs om de uitzending live te bekijken. Klarenbeek behoudt het bezoekersrecord aller tijden, er stonden daar drie jaar geleden 1605 mensen op het plein.

Publiek tijdens de uitzending in Loo

Terugkijken

