Enthousiasme over democratiefestival Nijmegen

Twee dagen lang met elkaar in debat over de democratie van Nederland: Op het eiland Veur-Lent bij Nijmegen is de eerste editie van het democratiefestival halverwege. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is na één dag al zeer enthousiast. 'Het zijn hier juist de niet-beroeps politici, of raadsleden of een burgemeester die je hoort spreken. Dat is leuk en smaakt naar meer', legt de eerste burgervader van de stad uit.

Het gratis festival is een initiatief van de rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en verschillende maatschappelijke organisaties. Het doel van het evenement is een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over democratie. Dit gebeurt aan de hand van debatten, optredens, workshops en er zijn ook plekken waar mensen vanaf een kistje hun mening over een onderwerp aan het publiek mogen verkondigen. Bruls begeleidde dit tafereel en het werkte volgens hem goed: 'Als er eentje gaat staan, zie je dat er zo tien volgen.'

De bezoekers waarderen de diversiteit van het festival. 'Gewoon het feit dat er heel veel verschillende interessante dingen zijn te doen', zegt een van de bezoekers. 'Voor iedereen die iets over politiek wil weten of er iets mee te maken heeft, is er wel iets.'

Persoonlijke verhalen

Behalve de verschillende vormen waarin wordt gesproken over democratie, zijn de onderwerpen ook heel divers. Al zijn er wel zaken die wat vaker tot een debat leiden. 'Wat opvalt is dat het thema zorg vaak terugkomt', zegt burgemeester Bruls. 'Gesprekken over hoe we de zorg in Nederland hebben georganiseerd. Het zijn vaak persoonlijke verhalen en die maken ook duidelijk hoe ingewikkeld onze samenleving in elkaar zit met die regels. dat viel me wel weer op hoor.'

Volgens de organisatie is de eerste dag door een paar duizend mensen bezocht. Zaterdag gaat het festival nog door. Het festival moet een jaarlijks terugkerend fenomeen worden.

Het Omroep Gelderland radioprogramma De Hoop op Zaterdag, met Jan de Hoop, wordt zaterdag live vanaf het festivalterrein uitgezonden tussen 10.00 en 12.00 uur. Deze uitzending is ook via televisie te volgen.