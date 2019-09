'Leerlingen worden altijd gezien op nieuwe Tielse mavo'

door Menno Provoost

De nieuwe mavo staat naast het oude vmbo-gebouw aan de Teisterbantlaan. Dit gebouw biedt alleen nog plaats aan de beroepsopleidingen. In het nieuwe gebouw krijgen straks maximaal vijfhonderd leerlingen les. Een open structuur van de entree en verdiepingen en grote ramen naar lokalen, kantoren en de docentenkamer symboliseren een persoonlijker onderwijs.

'Als je in een grote school zit dan kun je jezelf daarin kwijtraken', zegt afdelingsleider Ben Tutert. 'De kleinschaligheid speelt echt een rol in het nieuwe gebouw. Gezien worden. Waar je ook loopt in het gebouw, je wordt altijd gezien, je bent er. Dat is wat we met dit gebouw willen benadrukken.'

Leerpleinen en laptopklassen

De nieuwe school heeft ook zogenoemde leerpleinen. Dat zijn open ruimtes met werkplekken tussen de lokalen in waar leerlingen onder begeleiding van een onderwijsassistent kunnen werken aan individuele opdrachten. Tutert: 'Niet iedere leerling is hetzelfde. De ene leerling gaat wat sneller, de andere is gebaat bij herhaling. Soms hebben leerlingen ook echt concentratie en rust nodig. Dat kun je niet altijd in een klaslokaal realiseren. Met het leerplein geef je jezelf de mogelijkheid om recht te doen aan die verschillen. Hier kunnen leerlingen zitten van leerjaar een tot en met leerjaar vier die met een gerichte taak bezig zijn.'

Het Lingecollege begint dit jaar ook met laptopklassen. Alle nieuwe leerlingen krijgen een laptop waarmee ze hun opleiding individueel vormgeven en volgen. 'Ze komen in een elektronische leeromgeving waarin ze hun eigen leerstof voor de vakken gepland zien staan', vertelt Tutert. 'Ze krijgen daarin taken en kunnen volgen hoe ze zich ontwikkelen. De docent kan meekijken. Ook dat is een project waarvan ik heel benieuwd ben hoe leerlingen en docenten dat gaan ervaren.'

Flexibele inrichting

Zoals veel docenten offert natuurkundeleraar Jaco Bekker de laatste dagen van zijn vakantie op om de nieuwe lokalen in te richten. Zijn lokaal is flexibeler van inrichting. Er is ook geen aard- maar propaangas, want de school is zonder aardgasaansluiting gebouwd. 'We hebben echt een heel mooi nieuw gebouw, zegt Bekker. 'Met een hele leuke uitstraling. Er is veel ruimte in het lokaal. Het is praktischer, moderner, ik denk dat het veel prettiger werkt.'

Bekker die over een jaar met pensioen gaat, is blij dat hij de overgang nog meemaakt. 'We werken nu met leerpleinen, we gaan steeds meer digitaal. In de eerste klas beginnen ze met laptopklas. Dat kun je niet tegenhouden de digitalisering. Ik zal niet alles meemaken, maar de eerste stappen worden gezet, dat vind ik wel leuk om mee te maken.'

Ook Tutert is opgetogen over de nieuwe start van het schooljaar. 'Waar ik heel erg benieuwd naar ben is, als er hier straks vijfhonderd leerlingen rondlopen, hoe dat zich gaat bewegen', zegt hij. 'Mijn verwachting is dat er veel meer rust is in het gebouw. Dat er veel meer orde en rust heerst, wat ook uitstraalt op de leerlingen. We hebben leerpleinen waar de leerlingen kunnen werken, dat is een uitdaging. Daar kijk ik heel erg naar uit.'