Volop feest tijdens Edese Heideweek

Kinderfestival

Veel kids konden genieten op het kinderfestival. Het was een gezellige, leuke en vooral sportieve middag. Het was behoorlijk warm, maar dat hield de kinderen niet tegen.

Gouden Vlegel

Een echte traditie is de vlegeldag in Bennekom op de woensdag in de Heideweek. Om 12.07 uur exact werd bekend gemaakt wie de gouden vlegel krijgt en zich gouden vlegeldrager mag noemen. Dit jaar is de eer aan Anja Rozenboom.

Vlegeldag Bennekom

Niet alleen de uitreiking van de gouden vlegel is een Bennekomse traditie tijdens de vlegeldag, dat geldt ook voor het vlegelhangen. De vlegeldag ging van start met een optocht van oude tractoren. Verder was er gedurende de dag een braderie, was er folklore te zien en dompelde Bennekom zich onder in een groot feestgedruis.

55+-musicnight

Ieder jaar weer een succes, zo ook dit jaar. De kaarten die vooraf beschikbaar waren, werden gratis verstrekt en waren zeer snel weg. Met optredens van onder meer Ronnie Tober en Marga Bult werd deze editie weer een groot feest.

Paarse HartenFeest

Voor de tiende keer werd het Paarse HartenFeest georganiseerd. Het feest op de Hartenberg 's Heerenloo is voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking. Eten, drinken, muziek, spelletjes en zingen. De ingrediënten waren er voor een fantastisch feest. De beelden spreken voor zich, kijk en geniet.