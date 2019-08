Tweede Achterhoekse ZomerOndernemer levert 23 jonge ondernemers op

'Het is onze wens om de hele regio Achterhoek erbij te betrekken', vertelt regiocoördinator Ivar van Asten van het project ZomerOndernemer. 'Je ziet dat de deelnemers uit alle gebieden komen, en dat is ook hun jong potentieel. Die willen we met z’n allen zien te binden en te boeien voor deze regio.'

'Veel passie'

Samuel Veltman uit Ruurlo hoopt een onderneming te starten met zijn gevulde picknickmanden. 'Ik verzorg high-teas en ik doe dat met heel veel passie', zegt de jonge ondernemer die de afgelopen maanden het programma ZomerOndernemer doorliep. Onderdeel daarvan waren onder meer verschillende bezoeken aan bedrijven en lessen in onderdelen van ondernemerschap.

Tekst gaat door onder de video

Singer-songwriter Evert Stroet was vorig jaar de winnaar van de eerste editie van de ZomerOndernemer. 'Mijn idee bestond al langer, maar dit project heeft me over de streep getrokken om me in te schrijven bij de Kamer van Koophandel', zo legt Stroet uit. 'Mijn bedrijf loopt nu lekker. Ik heb veel opdrachten en ik ben er veel mee bezig.' Samuel hoopt dat voorbeeld te volgen. 'Ik ga gewoon mijn ding doen', aldus de Ruurlose ondernemer. 'En ik kom er wel, linksom of rechtsom.'