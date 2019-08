Heidi kan verdwenen geld terugkrijgen, maar alleen voor draaiende tv-camera

Robert-Jan Mastenbroek uit Zwolle van geldinzamelingsplatform Dream or Donate heeft de ernstig zieke Heidi de Ruiter-Dekens uit Geldermalsen persoonlijk schadeloos willen stellen na het offline halen van zijn doneerplatform. De in opspraak geraakte internetondernemer wilde het 'verdwenen geld' persoonlijk overhandigen. Maar dan wel met een draaiende camera erbij. De borstkankerpatiënte weigerde. 'Ik laat me niet gebruiken.'

Een collega had via Dream or Donate 5.000 euro opgehaald voor hondentrimsalonhoudster De Ruiter-Dekens. Daarvan had ze al twee mille in handen toen de site en ook de Facebook-pagina op zwart gingen.

De Ruiter-Dekens: 'Mastenbroek wilde die andere 3.000 euro zelf aan mij geven als RTL dat met een camera mocht filmen.' Een redacteur van RTL bevestigt dit.

Hoewel de doodzieke vrouw met uitgezaaide borstkanker het geld goed kan gebruiken, wees ze het voorstel resoluut af: 'Wat een stompzinnig voorstel. Dat kun je toch niet maken?! Je betaalt iedereen of niemand. Ik laat me niet gebruiken.'

Bijna twee ton geclaimd

Een oproep aan mensen die gedupeerd zijn door het stopzetten van de doneersite Dream or Donate heeft tot vrijdagmiddag zestig reacties opgeleverd. De benadeelden claimen gezamenlijk een bedrag van ruim 187.000 euro. Een advocatenkantoor in Amsterdam houdt maandag om 18.00 uur een besloten informatiebijeenkomst voor gedupeerden.

RTV Oost meldt dat Mastenbroek alle gedupeerden schadeloos wil stellen met de verkoop van zijn huis en dure goederen op Marktplaats. De internetondernemer zegt een makelaar in de arm te hebben genomen om zijn huis te verkopen.

'Op 9 september worden de foto's gemaakt. Dit huis is 950.000 euro waard. Als ik een snelle schatting mag maken, gaat het om hooguit 50.000 euro wat mensen nog tegoed hebben. Ook zet ik spullen op Marktplaats. De mensen die het het hardst nodig hebben, krijgen nu als eerste hun geld terug.'

Recherche onderzoekt aangiftes

Marloes Ballast van de politie Oost-Nederland zegt dat de recherche in Zwolle de handel en wandel van Mastenbroek onderzoekt. Daar worden ook de aangiftes verzameld, zegt ze.

Het Openbaar Ministerie bepaalt aan de hand daarvan of Mastenbroek wordt vervolgd voor strafbare feiten. De woordvoerster kan pas in de loop van volgende week duidelijkheid geven over het aantal aangiftes.

Spullen in beslag genomen

De politie heeft donderdagmiddag de telefoons en computer van Mastenbroek in beslag genomen.