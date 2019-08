Lelieveld mocht niet weg en speelt nu bij Vitesse: 'Hier ben ik voor gebleven'

Door de blessure van Max Clark verhuist rechtsback Vyacheslav Karavaev naar de linksbackpositie. Dat betekent dat er ruimte komt voor Lelieveld, die staat te popelen om te spelen. 'Hier ben ik toch voor teruggekomen, om te spelen.'

Tekst gaat verder na de video:

Toch wist de back uit de eigen jeugdopleiding dat het een moeilijk verhaal zou worden. 'Ik wist dat als Karavaev bleef, dat ik op de bank zou zitten. Daar had ik wel rekening mee gehouden.'

Geen transfer

Maar dat zegt niet dat de 21-jarige verdediger daar zomaar mee akkoord ging. 'Natuurlijk heb ik nagedacht over een transfer.' PEC Zwolle meldde zich, maar Vitesse gooide de deur keihard dicht. 'Ja, voor mij is het belangrijk om nu te spelen. Maar Vitesse zei dat ik niet weg mocht, dat heeft uiteraard meegespeeld in het feit dat ik nu nog hier ben.'

'Laat mij maar staan'

Zondag tegen AZ speelt Lelieveld dan eindelijk in de basis bij Vitesse. Zijn doel is om Slutskiy nu te overtuigen van zijn kunnen. 'Ik ben er klaar voor. Ik heb niet voor niets een jaar bij Go Ahead gespeeld, ik kom niet om hier op de bank te zitten. Hoelang ik speel hangt natuurlijk van het herstel van Clark af, maar ook van mezelf. Ik moet tegen Slutskiy kunnen zeggen: laat mij maar staan.'

Verlenging speelt geen rol

Tegen AZ moet Lelieveld zich gaan bewijzen. De Alkmaarders speelden donderdag nog 120 minuten in de Europa League om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Er zal dus enige vermoeidheid zijn. Toch gaat dat waarschijnlijk geen rol spelen, denkt trainer Leonid Slutskiy.

'Ze speelden eerst ongeveer 60 minuten tegen tien man, daarna nog 20 minuten tegen negen. Het laatste half uur was echt niet moeilijk voor ze om door te komen. Daarnaast hebben ze ook veel goede spelers en een brede selectie. Ook zullen ze blij zijn dat ze door zijn. Het wordt dus niet makkelijk tegen AZ.'

Daarnaast denkt de trainer dat AZ er dit jaar alleen maar sterker op is geworden. 'Ze hebben met Myron Boadu, Calvin Stengs en Oussama Idrissi de beste aanvallers van de eredivisie. Ze verloren Guus Til, maar kochten ook Dani de Wit en Jordy Clasie. En daarnaast hebben ze Boadu nu wel, terwijl hij vorig seizoen een heel jaar geblesseerd was.'

'De verwachtingen rond Vitesse zijn te hoog'

Vitesse moet om AZ te verslaan in ieder geval beter voor de dag komen dan vorige week zaterdag, toen ze bij Heracles speelden. Dat voetbal was niet goed. Al is de Russische trainer het daar niet mee eens.

'Ik vind de verwachtingen te hoog. Wat mij betreft zit er niet veel verschil tussen Heracles en ons. Iedereen denkt dat wij absoluut moeten winnen daar, dat verrast me. In mijn hoofd zijn we gewoon gelijkwaardig.'

Mogelijk geen Bazoer

Tegen AZ speelt Vitesse dus met Lelieveld als rechtsback. Maar Slutskiy moet waarschijnlijk op het middenveld ook nog wijzigingen aanbrengen. Riechedly Bazoer was deze week wat ziekjes, het is nog niet zeker dat hij start op zondag. Dan zou Matus Bero zijn plaats overnemen en blijft Navarone Foor staan.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Lelieveld, Doekhi, Obispo, Karavaev; Tannane, Bero, Foor (Bazoer), Grot; Matavz en Linssen.