Heeft u nog onderbroeken of washandjes voor India?

Bij Het Naaiproject in Heerde maken we met een groep lokale vrijwilligers veilig, mooi, duurzaam en uitwasbaar maandverband voor meisjes en vrouwen die leven in de sloppenwijken van India.

Het tasje

Elke vrouw is gemiddeld 3000 dagen in haar leven ongesteld. In India heeft slechts ruim 10% van de vrouwen toegang tot veilige voorzieningen tijdens haar menstruatie. Meisjes missen daardoor school, vrouwen missen inkomsten en ze lopen extra risico op ziektes. Wij maken duurzaam maandverband en geven voorlichting over menstruatie en hygiëne. Het tasje met inhoud dat we maken kan drie jaar of langer gebruikt worden.

Bij het uitwasbare maandverband krijgen de meisjes ook twee onderbroeken en een washandje. Voor de 500 tasjes die we dit jaar maken, kunnen we nog veel nieuwe onderbroekjes (maat XS, S en M) en washandjes gebruiken. Wil je ons hiermee helpen?

Team Het Naaiproject

Het Naaiproject is een initiatief van Jeugd met een Opdracht Heidebeek. We werken volgens de kwaliteitsnormen van Days for Girls. We zijn 100% van giften afhankelijk. Materialen zijn enorm welkom.

Heeft u onderbroeken of washandjes? Reageer dan hieronder.